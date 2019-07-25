2019-07-25T07:53:31+03:00
Происшествия

Число пострадавших от омского фотографа-педофила увеличилось до шести

При этом, как минимум, одной из школьниц в тот момент было 12 лет
Анна МИКУЛА
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Омскому любителю фото в стиле ню грозит до 15 лет колонии.Омскому любителю фото в стиле ню грозит до 15 лет колонии.Фото: vk.com
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Омские следователи продолжают выяснять новые подробности по делу руководителя студии «АртХаус» при «Омской областной станции юных техников». Мужчина любил работать с детьми. Правда, вкладывал в это смысл, далекий от традиционного. Извращенец нашел, как ему тогда казалось, идеальную работу – он снимал обнаженных девочек. При этом заверял: профессиональные модели не должны стесняться. Впрочем, одними фото вскоре он перестал ограничиваться и начал распускать руки.

Как рассказали «Комсомолке» в региональном Следственном комитете, изначально с заявлениями о домогательствах к их детям обратились родители двоих подростков – девочек, которым на тот момент не исполнилось и 15 лет. В распоряжении следствия появилась фривольная переписка фотографа с одной из школьниц. Сейчас известно уже о шести потерпевших. При этом одной из них в тот момент, когда мужчина начал ее домогаться было всего 12 лет. Судя по всему, из число пострадавших вырастет. При обыске у педофила изъяли компьютер, на котором сохранены тысячи фотографий голых девочек. Сейчас следователи выясняют личности тех детей, которые изображены на снимках.

Если вину мужчины докажут, ему грозит до 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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