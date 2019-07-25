2019-07-25T07:45:54+03:00
Общество

В курортной зоне Омска сгорел сосновый бор

Всему виной стали отдыхающие
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В курортной зоне Омска сгорел сосновый борВ курортной зоне Омска сгорел сосновый борФото: vk.com
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Пожар случился в большом сосновом бору в селе Красноярка, в курортной зоне, куда омичи приезжают специально, чтобы подышать чистым воздухом. По всей видимости, пожар как раз и случился из-за неаккуратности отдыхающих. Кто-то мог бросить окурки или не потушить костер, что привело к пожару на большой площади леса.

С огнем удалось справиться Фото: vk.com

С огнем удалось справитьсяФото: vk.com

Однако, как рассказали очевидцы в социальных сетях, сгорела только часть соснового бора – огонь оперативно потушили пожарные благодаря оперативным действиям лесных инспекторов. В МЧС уже предупреждали омичей о высокой пожарной опасности и просили по возможности не выезжать в леса, не разводить там костры. Это может привести к серьезным пожарам, как в Красноярском крае, смог от которых уже несколько дней висит над городом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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