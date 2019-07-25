2019-07-25T06:53:14+03:00
Общество

На предприятие, травившее омичей выбросами, завели уголовное дело

Его пришлось брать штурмом [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: стоп-кадр из видеоФото: стоп-кадр из видеоФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Омичи жаловались на вредные выбросы на минувших выходных. От сильной вони задыхались жители Левобережья и городка Нефтяников. Оказалось, что виновником выбросов стало предприятие «Химпром».

Следователи уже установили, что с 20 по 22 июля предприятие незаконно перерабатывало таловую канифоль в модифицированную. Это делалось для того, чтобы добавлять ее в лакокрасочные покрытия. Весь процесс сопровождался загрязнением воздуха химическими выбросами.

- Специалистами мобильной эколаборатории были взяты пробы и произведены измерения, которые показали превышение предельно-допустимых в атмосферном воздухе вредных веществ, - рассказали в полиции.

На территории при участии бойцов СОБРа прошел обыск – предприятие пришлось брать штурмом. Там провели обыск и изъяли документы. В полиции уже возбудили уголовное дело по статье «Загрязнение атмосферы».

Напомним, завод уже штрафовали дважды за вредные выбросы, а в весной этого года его деятельность приостановили. После этого владельцы зарегистрировали новое юридическое лицо и продолжили травить омичей.

СОБР штурмует омское предприятие ХимПром ..

ИСТОЧНИК KP.RU

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