Реконструкцию «Саламандры» закончат к сентябрю

СЕГОДНЯ 06:13 2019-07-25T06:18:51+03:00

Напомним, из-за срыва работ на этом объекте сейчас судят экс-замгубернатора Станислава Гребенщикова и вице-мэра Богдана Масана

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Многострадальную омскую «Саламандру», в которой откроется филиал музея имени Врубеля «Сибирский Эрмитаж», вероятно, хотят успеть сдать до приезда в город Путина.

По крайней мере, главе областного минстроя Антону Заеву, приехавшему на объект с инспекцией, пообещали закончить реконструкцию исторического здания к сентябрю. В марте с генподрядчиком ООО «СК «Лидер» был заключен госконтракт на 208,14 млн рублей.

– На объекте ведутся работы по чистовой отделке помещений, устройству полов, – сообщили в пресс-службе областного минстроя. – Практически закончен монтаж гипсовых лепных фрагментов. После этого начнется покраска потолков и стен высококачественной краской. Через неделю к работе приступит бригада паркетчиков.

Паркет из кавказского дуба уже завезли. Технология укладки сложная и будет представлять собой «строительный пирог» из нескольких слоев различного материала. На втором этаже полы покроют мраморной плиткой. Одновременно строители приступят к облицовке лестничных клеток и площадок натуральным гранитом. Также начинают монтировать освещение. Будут установлены перила и ограждения оконных пролетов.

Уже освоено 110 млн рублей. Готовность объекта 80%.

Напомним, из-за срыва работ на этом объекте сейчас судят экс-замгубернатора Станислава Гребенщикова и вице-мэра Богдана Масана

ИСТОЧНИК KP.RU