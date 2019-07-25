2019-07-25T04:42:20+03:00
Общество

Омич хотел вернуть девушку с помощью магии и потерял 260 тысяч рублей

Теперь он надеется вернуть деньги
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич хотел вернуть девушку с помощью магии и потерял 260 тысяч рублейОмич хотел вернуть девушку с помощью магии и потерял 260 тысяч рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Молодой человек тяжело переживал расставание с девушкой. По всей видимости, дама сердца бросила омича, поэтому он решился на крайние меры. Мужчина решил любом способом вернуть возлюбленную, поэтому когда ему на глаза попалась реклама магов, которые возвращают жен и любимых девушек, он обратился туда.

Компания «Шестое чувство» заключила с ним договор, мужчина за возврат девушки заплатил больше 200 тысяч рублей. После он стал ждать, однако ничего не произошло. Он сначала попросил вернуть деньги, а затем решил добиваться справедливости в суде.

- С ответчика в пользу истца взыскана денежная сумма в счет возврата уплаченных денежных средств по договорам, компенсация морального вреда, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя, - рассказали в пресс-службе Куйбышевского районного суда.

Всего омичу присудили к выплате 260 тысяч рублей, однако неизвестно, как скоро фирма выплатит ему деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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