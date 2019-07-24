В Омске изменили маршрут №445

СЕГОДНЯ 13:41 2019-07-24T13:41:29+03:00

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В Омске существенно изменили маршрут № 445 (СТЦ «МЕГА» — Омский нефтеперерабатывающий завод). Он станет удобнее для жителей 12 микрорайона, микрорайона Кузьминки и жителей улицы Конева. Теперь омичам, живущим в этих микрорайонах, станет уехать значительно проще.

- Теперь проезд автобусов будет организован по ул. Лукашевича с левым поворотом на проспект Комарова, левым поворотом на ул. Перелета, правым поворотом на ул. Шаронова, правым поворотом на бульвар Архитекторов, левым поворотом на 70 лет Октября и правым поворотом на ул. Конева, - рассказали в омской мэрии.

На схеме старый маршрут выделен красным цветом, синим – новый маршрут. Изменения в движении вступят в силу с 28 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU