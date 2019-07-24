Омичка отдала мошенникам 100 тысяч в надежде на компенсацию в полмиллиона
Пенсионерке позвонил неизвестный. Он напомнил 74-летней женщине, что она несколько лет назад покупала лекарства в недобросовестной компании и поэтому ей положена компенсация. Мужчина пообещал, что омичке выплатят 450 тысяч рублей, однако для получения выплат ей нужно оплатить некоторые издержки. Так, пенсионерку он попросил сначала перевести деньги в счет погашения финансовых издержек, а затем и некую страховку за 57 тысяч рублей.
- Потерпевшая перевела на банковский счет указанную сумму, но компенсации так и не дождалась. В настоящее время сотрудники уголовного розыска выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают счета, на которые были отправлены денежные средства заявительницы, и личности злоумышленников, - рассказали в полиции.
Сейчас на мошенника завели уголовное дело, однако найти его пока не удалось. Обманщику может грозить 5 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU