В Омске ищут двух подростков, ушедших из дома

СЕГОДНЯ 12:34 2019-07-24T12:36:19+03:00

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Сначала в полицию пришли родители Алмата Мынжасарова (на фото слева). Школьнику 17 лет, он ушел из дома по улице Ермака еще 22 июня и пропал. Родные не смогли с ним связаться и сначаоа искали самостоятельно, а потом обратились за помощью полицейских. На вид ему 17 лет, телосложение худощавое, рост около 170 см, волосы черные, средней длины, глаза карие.

Как рассказали в полиции, спустя некоторое время за помощью к полицейским обратилась и семья 16-летнего Самвела Мхояна (на фото справа). Подросток ушел из дома по улице Запорожской 23 июня и до сих пор не вернулся. Приметы юноши: на вид 16-17 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 см, волосы черные, средней длины, глаза голубые.

Сейчас полицейские опрашивают друзей и родственников подростков, и просят омичей помочь с поисками. Всех, кто видел молодых людей, просят позвонить по телефонам: 79-34-02, а также 02

ИСТОЧНИК KP.RU