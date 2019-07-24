Омский котлован, в котором весной утонули два мальчика, хотят привести в порядок

СЕГОДНЯ 12:20 2019-07-24T12:20:50+03:00

Изменить размер текста: A A

С просьбой о помощи к неравнодушным омичам обратилась жительница микрорайона СибНИИСХоза. Она обратилась в подписчикам паблика «Голос Омска».

– Есть небольшое озеро, – пишет женщина. – В воде мусор, на берегу мусор! Все в человеческом шлаке. Там живут утки, да и место неплохое, тихо. Кто может или хочет помочь? Я мусор могу сама собрать! Кто сможет его вывезти до ближайшей помойки? Просто у нас машины нет. И я с ребенком, носить мусор до помойки дочка просто не даст.

В комментариях на ее предложение привести водоем, который сейчас выглядит плачевно, откликнулись сразу несколько человек.

Напомним, весной на этом котловане произошла трагедия. Там утонули двое местных мальчиков, выбравшихся на тонкий лед и провалившихся в воду. После этого опасное место огородили лентой. Но сейчас там уже никаких предупреждающих знаков не осталось, и люди отдыхают на свой риск и страх.

Котлован у СибНИИСХоза.

ИСТОЧНИК KP.RU