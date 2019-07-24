После трагедии в Хабаровске МЧС проверит омские детские лагеря

СЕГОДНЯ 12:05 2019-07-24T12:06:14+03:00

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В областном МЧС оперативно отреагировали на ЧП, случившемся в Хабаровском крае. Напомним, на пожаре в палаточном лагере «Холдоми», где после найдут многочисленные нарушения правил безопасности, погибли 4 ребенка. Чтобы не допустить аналогичного ЧП в Омской области, местные спасатели незамедлительно начали масштабную проверку детских лагерей в нашем регионе.

- Сейчас на территории Омской области функционирует 12 палаточных лагерей и 35 стационарных, - рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. - Сотрудники Управления надзорной деятельности и профилактической работы в первую очередь будут обращать внимание на соблюдение требований пожарной безопасности, на проведение тренировок по эвакуации в случае пожара, наличие наглядной агитации, организацию дежурства ответственных за пожарную безопасность и прочее.

При этом сообщается, что некоторые руководители лагерей сами позвали сотрудников МЧС, чтобы вверенные им учреждения проверили.

ИСТОЧНИК KP.RU