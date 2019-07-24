СЕГОДНЯ 11:48 2019-07-24T11:48:53+03:00

Из-за дня города в центре Омска на неделю закроют улицу Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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День города в Омске пройдет 3 августа, однако праздничные мероприятия в центре города пройдут и за несколько дней до праздника. Из-за этого улицы в центре Омска будут перекрыты. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, в связи с организацией и проведением праздничных мероприятий участок улицы Герцена перекроют на неделю. Там будет установлена главная городская сцена.

С 14:00 час. 29 июля до 6:00 час. 5 августа 2019 года закроют:

- улицу Герцена (на участке от ул. Интернациональной до ул. Ленина, площадь Победы).

Также в ГИБДД отметили, что в местах проведения праздничных мероприятий будет запрещена парковка. На подъезде к перекрытым участкам дорог будут установлены дорожные знаки и информационные щиты.

ИСТОЧНИК KP.RU