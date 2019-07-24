2019-07-24T10:56:43+03:00
Общество

На омича, застрелившего лося, завели уголовное дело

На мужчину пожаловались местные жители
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
На омича, застрелившего лося, завели уголовное делоНа омича, застрелившего лося, завели уголовное делоФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Жители деревни Ботвино в Большереченском районе пожаловались на местного жителя в полицию – они сказали, что мужчина застрелил лося в лесу неподалеку. Так как отстрел животных запрещен, полицейские стали проводить проверку.

Как рассказали в полиции, в 3 километрах от деревни стражи порядка нашли голову, шкуру и потроха животного. У самого мужчины нашли незарегистрованное ружье и замороженное мясо лося. Ущерб природе составил 240 тысяч рублей.

На 41-летнего мужчину завели уголовное дело за незаконную охоту с причинением особо крупного ущерба, ему может грозить до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24