На омича, застрелившего лося, завели уголовное дело
На мужчину пожаловались местные жители
На омича, застрелившего лося, завели уголовное делоФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Жители деревни Ботвино в Большереченском районе пожаловались на местного жителя в полицию – они сказали, что мужчина застрелил лося в лесу неподалеку. Так как отстрел животных запрещен, полицейские стали проводить проверку.
Как рассказали в полиции, в 3 километрах от деревни стражи порядка нашли голову, шкуру и потроха животного. У самого мужчины нашли незарегистрованное ружье и замороженное мясо лося. Ущерб природе составил 240 тысяч рублей.
На 41-летнего мужчину завели уголовное дело за незаконную охоту с причинением особо крупного ущерба, ему может грозить до 5 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU