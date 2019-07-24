В Омске начался суд над экс-замгубернатора Гребенщиковым и вице-мэром Масаном

СЕГОДНЯ 10:32 2019-07-24T10:32:03+03:00

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Сегодня, 24 июля, в Центральном суде начали рассматривать уголовного дела в отношении бывшего замгубернатора Станислава Гребенщикова, бывшего министра строительства и ЖКХ региона Богдана Масана, его экс-заместителя Евгения Скрудзина и замдиректора КУ Омской области «Омскоблстройзаказчик» Ольге Хорзовой.

По версии обвинения, с 28 по 31 декабря 2015 года они, действуя группой лиц, по предварительному сговору, организовали перечисление подрядчику, занимавшемуся реконструкцией «Саламандры» 14,9 млн рублей из бюджета. При этом компания находилась на стадии банкротства, и чиновникам об этом было известно.

Работы на объекте остановлены, аванс в размере 40 млн рублей не освоен. Деньги были выделены в 2015 году из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Культура России, 2012–2018». Здание «Саламандры», в котором планируют разместить филиал музея имени Врубеля «Эрмитаж-Сибирь», осталось без реконструкции, выделенные на это средства не были возвращены.

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ИСТОЧНИК KP.RU