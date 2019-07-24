2019-07-24T10:14:54+03:00
Дом. Семья

Имя для тигренка из Большереченского зоопарка обещают объявить 27 июля

В этот день там пройдет День тигра
Анна МИКУЛА
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Фото: Большереченский зоопаркФото: Большереченский зоопарк
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Омичей зовут приехать на День тигра, который начнется в Большереченском зоопарке в субботу, 27 июля, в 12.30.

Гостям обещают веселое театрализованное представление, призы с тигриной тематикой. Кроме того, во время праздника обещают выбрать имя для тигренка, появившегося на свет в этом году. Напомним, зоопарк, по традиции, объявил конкурс на кличку для своего новорожденного подопечного. Свои варианты могут предлагать все желающие.

– Имя для малыша будем выбирать из всех предложенных, Из всех предложенных рассказала начальник методического отдела Большереченского зоопарка. – Выберем в пятницу с коллективом, который работает с ним и с его мамой Азой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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