Омичей зовут посмотреть на мамонтенка Любу, пролежавшую в вечной мерзлоте 40 тысяч лет

СЕГОДНЯ 09:54 2019-07-24T09:54:42+03:00

Люба прожила всего три месяца, а спустя 42 тысячи лет ее нашли ученые. Фото: Александр КАТЕРУША

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В Омский краеведческий музей привезут мамонтенка Любу. 3-месячная малышка выглядит почти как живая. Это тот редкий случай, когда мумия сохранилась почти полностью.

– Мамонтенок 42 000 лет пролежал в вечной мерзлоте у реки Юрибей, пока его не нашел оленевод Юрий Худи, – рассказали в пресс-службе областного минкульта. – С тех пор мамонтенок, названный Любой в честь жены оленевода, – один из главных экспонатов Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского (г. Салехард). Ученые России, США, Голландии, Японии и других стран тщательно изучили тело мамонтенка, стараясь понять, как жили древние гиганты более 40 000 лет назад.

Кроме Любы посетители выставки смогут посмотреть на останки ее взрослых собратьев.

Выставка «40 000 лет и зим. Долгий сон мамонтенка Любы» уже экспонировалась в США, Западной Европе, городах России и пользовалась грандиозным успехом. В Омске она будет работать до 6 октября. Экспозицию можно посмотреть в Омской краеведческом музее по адресу: ул. Ленина, 23А.

ИСТОЧНИК KP.RU