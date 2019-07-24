2019-07-24T09:35:17+03:00
Происшествия

Омичка, выгнавшая сожителя из дома, убила его ножом

На нее завели уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичка, выгнавшая сожителя из дома, убила его ножомОмичка, выгнавшая сожителя из дома, убила его ножомФото: Олег ЗОЛОТО
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Все произошло в Марьяновском районе Омской области. В частном доме в селе Заря Свободы нашли тело 47-летнего местного жителя с ножевыми ранениями. Оказалось, мужчину убила 26-летняя сожительница омича.

Как рассказали в следственном комитете, конфликт между мужчиной и женщиной возник в ночь с 22 на 23 июня. Мужчина много выпил, но омичке это не понравилось, и она стала выгонять его из дома. По всей видимости, мужчина стал сопротивляться, но омичка была настроена решительно – она схватила кухонный нож и стала угрожать сожителю. В порыве гнева она нанесла мужчине удар ножом в грудь, от этого мужчина скончался на месте.

Известно, что убитый в этом году был судим за угрозу убийством. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о задержании женщины, у которой на руках остался 6-летний ребенок от первого брака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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