2019-07-24T08:34:04+03:00
Общество

В Омске Красный путь теперь можно проехать без остановки на светофорах

Для этого нужно ехать со скоростью 50-55 километров в час
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске Красный путь теперь можно проехать без остановки на светофорахВ Омске Красный путь теперь можно проехать без остановки на светофорахФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На улице Красный Путь в Омске от остановки «Телецентр» до остановки «Кинотеатр Маяковского» перенастроили светофоры. Теперь там запустили автоматическую систему светофорного регулирования. Автомобилисты, проезжая данный участок на скорости 50-55 километров в час, будут попадать в «зеленую зону» и не останавливаться на светофорах от начала до конца магистрали.

- Зеленый сигнал последовательно установленных светофоров автоматически настроен с определенным сдвигом, который рассчитывается исходя из скорости движения транспорта и расстояния между светофорами. Именно поэтому, чтобы попасть под «волну», нужно соблюдать скоростной режим, - пояснил заместитель директора департамента транспорта Вадим Кормилец.

Помимо Красного Пути к такой же системе подключены еще несколько улиц в городе:

- проспект К. Маркса — на участке от улицы Думской до железнодорожного вокзала

- улица Масленникова — на участке от улицы Ленина до улицы Куйбышева

- улица 70 лет Октября — на участке от бульвара Архитекторов до ООТ «Торговый город»,

- улица 10 лет Октября — на участке от проспекта К. Маркса до ООТ «Релеро»

- улица Герцена — на участке от улицы Интернациональной до улицы Булатова

- проспект Мира — на участке от ООТ «ОмГТУ» до ООТ «ДК им. Малунцева»

- улица Конева — на пересечении с улицами 70 лет Октября и 3-й Енисейской

- улица Фрунзе — на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Гусарова

- улица Булатова — на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Гусарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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