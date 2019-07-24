На Иртышской набережной в Омске почтили память детей, погибших в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 08:29 2019-07-24T08:29:25+03:00

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Накануне, 23 июля, вечером на Иртышской набережной прошла акция в память о детях, погибших в Хабаровском крае.

Напомним, трагедия случилась в палаточном лагере горнолыжного курорта «Холдоми». Когда все уже спали там начался страшный пожар – шатры вспыхивали один за другим и взрывались как огненные шары. В результате ЧП одна девочка погибла на месте, еще три в реанимации.

По информации «Комсомольской правды» в Хабаровске, эти палатки руководству лагеря рекомендовало приобрести правительство края. В предписаниях было написано, что они выполнены из малогорючих и тугоплавких материалов.

Особенно начальника детского лагеря возмущает то, что сейчас все проверяющие органы делают вид, будто только сейчас узнали о существовании на территории горнолыжного курорта «Холдоми» палаточного лагеря. По его словам, буквально 10 – 12 июля МЧС именно здесь проводило учения по эвакуации.

ИСТОЧНИК KP.RU