2019-07-24T08:07:04+03:00
Происшествия

На видео в Омске попало лобовое столкновение, где у BMW оторвало колесо

Авария произошла на Красном Пути [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео (vk.com/aomsk)Фото: скриншот с видео (vk.com/aomsk)
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на Красном Пути накануне, 23 июля. По неустановленным пока причинам там лоб в лоб столкнулись «Тойота Альтеза» и BMW. У последнего от удара оторвало колесо вместе со стойкой.

Последствия аварии попали на запись регистратора проезжавшей мимо машины. На ней видно, что после удара обе машины окутало облако черного дыма.

– Предположу, что поток начал тормозить, гонщик проспал вспышку и решил уклониться на встречку, – делился соображениями один из комментаторов.

О пострадавших пока не известно. В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

ДТП в Омске.Видео: «Аварийный Омск» (vk.com/aomsk)

ИСТОЧНИК KP.RU

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