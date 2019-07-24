На видео в Омске попало лобовое столкновение, где у BMW оторвало колесо
Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на Красном Пути накануне, 23 июля. По неустановленным пока причинам там лоб в лоб столкнулись «Тойота Альтеза» и BMW. У последнего от удара оторвало колесо вместе со стойкой.
Последствия аварии попали на запись регистратора проезжавшей мимо машины. На ней видно, что после удара обе машины окутало облако черного дыма.
– Предположу, что поток начал тормозить, гонщик проспал вспышку и решил уклониться на встречку, – делился соображениями один из комментаторов.
О пострадавших пока не известно. В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.
ДТП в Омске.Видео: «Аварийный Омск» (vk.com/aomsk)
ИСТОЧНИК KP.RU