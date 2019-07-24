СЕГОДНЯ 07:51 2019-07-24T07:51:55+03:00

На границе под Омском поймали автобус с нелегальными мигрантами Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Нелегалов поймали в Черлакском районе, все они ехали в автобусе из Новосибирска. В Омской области они хотели переехать границу, чтобы вернуться домой – в страны ближнего зарубежья. Однако в автобусе оказались 8 человек, у которых не было документов вовсе или разрешения на работу были давно просрочены.

- Черлакским районным судом в отношении указанных лиц вынесены решения о помещении в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Омской области и дальнейшем принудительном контролируемом выезде за пределы территории России, - рассказали в полиции.

Оштрафовали и водителя автобуса, который перевозил мигрантов. На него составили 8 протоколов за предоставление транспортного средства для нелегальных мигрантов. Водителю придется заплатить 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU