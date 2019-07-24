Омичам рассказали, по каким дорогам в этом году побегут марафонцы

СЕГОДНЯ 06:51 2019-07-24T06:51:33+03:00

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Напомним, марафон традиционно пройдет в день города, 3 августа. В этом году трассу Сибирского международного марафона принципиально изменили. Теперь она не будет проходить через весь город, образуя пробки на улицах-дублерах и создавая неудобства горожанам. Кроме этого участники несоревновательных дистанций теперь не будут пересекаться со спортсменами, которые претендуют на медали.

Трассы на 21,1 километр, а также 42,195 километра пройдут теперь через Юбилейный мост по улице Ленина, Иртышской набережной до стадиона «Авангард» - марафонцы будут делать два таких круга. Спортсмены на дистанции 10 километров будут разворачиваться раньше – за Ленинградским мостом.

Фото: пресс-служба SIM

Однако самую массовую дистанцию пришлось урезать до 2,6 километров, чтобы сделать ее доступнее и не пересекать с соревновательными трассами.

- Мы хотим проложить трассу таким образом, чтобы не парализовать жизнь в очень большом микрорайоне, включающем улицы Волочаевскую, Рабиновича. Жители получат возможность въехать и выехать даже в день проведения марафона. Оставляем свободной улицу Кемеровскую, - рассказал директор марафона Константин Подбельский.

Фото: пресс-служба SIM

ИСТОЧНИК KP.RU