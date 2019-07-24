В Омске пропал парень, приехавший из Тары

СЕГОДНЯ 04:58 2019-07-24T05:01:11+03:00

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В Омской области разыскивают пропавшего человека. 20-летний житель Тары Николай Бояренок 15 июля уехал в Омск, с 18 июля не выходит на связь. Его близкие просят помочь в его поисках.

Приметы Николая: спортивное телосложение, темные волосы, примерный рост – 176 см.

Был одет: черная футболка с белой надписью Toyota; синяя ветровка с капюшоном, белыми полосками на рукавах и белой надписью Nike; спортивные штаны с белыми широкими полосами по бокам; черная кепка Fila; темно-синие кроссовки; серый портфель.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Николая, просят позонить по телефону 8-962-054-59-56.

ИСТОЧНИК KP.RU