2019-07-24T04:47:42+03:00
Происшествия

В центре Омска столкнулись сразу 4 машины

У одной из них оторвало колесо
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В центре Омска столкнулись сразу 4 машиныВ центре Омска столкнулись сразу 4 машиныФото: vk.com
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Серьезная авария случилась накануне вечером на улице Красный Путь в районе остановки «Старозагородная роща». Как сообщают очевидцы в социальных сетях, там столкнулись сразу четыре машины.

Автомобилисты, ставшие свидетелями аварии, рассказали, что в аварии виноват водитель «Тойоты», который не успел затормозить и вылетел на встречную полосу. Там машина врезалась сначала в в автомобиль «БМВ», затем в «Ладу», а потом в «Дэо Нексию». От сильного удара у «БМВ» оторвало колесо.

Проезжающие мимо водители рассказали, что после аварии моментально образовалась пробка, в которой они простояли несколько часов. Машины перегородили большую часть дороги, а водители долго выясняли отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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