В центре Омска столкнулись сразу 4 машины
Серьезная авария случилась накануне вечером на улице Красный Путь в районе остановки «Старозагородная роща». Как сообщают очевидцы в социальных сетях, там столкнулись сразу четыре машины.
Автомобилисты, ставшие свидетелями аварии, рассказали, что в аварии виноват водитель «Тойоты», который не успел затормозить и вылетел на встречную полосу. Там машина врезалась сначала в в автомобиль «БМВ», затем в «Ладу», а потом в «Дэо Нексию». От сильного удара у «БМВ» оторвало колесо.
Проезжающие мимо водители рассказали, что после аварии моментально образовалась пробка, в которой они простояли несколько часов. Машины перегородили большую часть дороги, а водители долго выясняли отношения.
ИСТОЧНИК KP.RU