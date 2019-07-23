Омский инвалид добросовестно платил по квитанциям, но у него отключили электричество

СЕГОДНЯ 13:30 2019-07-23T13:32:23+03:00

Электроснабжение в жилом доме инвалида по зрению восстановлено в тот же день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Омский инвалид по зрения постоянно проживал в дачном домике в садоводческом товариществе «Колос». Мужчина исправно платил за электричество, но услугу ему отключили. Как выяснилось это произошло по прихоти председателя «Колоса», которому не понравилось, что счетчик электроэнергии стоит на веранде. Чтобы добиться справедливости, его сестре пришлось обратиться в прокуратуру.

– В соответствии с действующим законодательством прекращение или ограничение подачи электроэнергии возможно только энергоснабжающей организацией, и только в случаях необходимости принятия неотложных мер по предотвращению аварии, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Поскольку садоводческое товарищество энергоснабжающей организацией не является, оснований для отключения от электроснабжения вышеуказанного жилого дома не имелось.

Электроснабжение в жилом доме инвалида по зрению восстановлено в тот же день.

ИСТОЧНИК KP.RU