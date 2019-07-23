СЕГОДНЯ 12:50 2019-07-23T12:53:49+03:00

Омич украл у матери друга «Мерседес» и сбил на нем женщину Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы

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Омич приехал в гости к своему другу, вместе они выпивали, а потом легли спать. Ночью молодой человек проснулся, заметил ключи от машины и решил покататься. Однако далеко он уехать не смог – на улице Комарова он не рассчитал скорость на повороте и сбил 40-летнюю женщину. После этого «Мерседес» въехал в бетонный бордюр.

Как рассказали в полиции, сотрудники ГИБДД выяснили, что машина водителю не принадлежит. Сбитую женщину осмотрели медики и отпустили домой, а к этому времени подъехала и владелица машины - мама друга омича.

Женщина оценила ущерб в 200 тысяч, именно столько будет стоить ремонт машины. На омича, укравшего машину, завели несколько административных дел и уголовное за кражу. Сейчас ему назначили 12 суток ареста, ему может грозить до 5 лет тюрьмы.

Омич украл у матери друга Мерседес и сбил на нем женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU