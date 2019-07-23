2019-07-23T12:53:49+03:00
Общество

Омич украл у матери друга «Мерседес» и сбил на нем женщину

Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омич украл у матери друга «Мерседес» и сбил на нем женщинуОмич украл у матери друга «Мерседес» и сбил на нем женщинуФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Омич приехал в гости к своему другу, вместе они выпивали, а потом легли спать. Ночью молодой человек проснулся, заметил ключи от машины и решил покататься. Однако далеко он уехать не смог – на улице Комарова он не рассчитал скорость на повороте и сбил 40-летнюю женщину. После этого «Мерседес» въехал в бетонный бордюр.

Как рассказали в полиции, сотрудники ГИБДД выяснили, что машина водителю не принадлежит. Сбитую женщину осмотрели медики и отпустили домой, а к этому времени подъехала и владелица машины - мама друга омича.

Женщина оценила ущерб в 200 тысяч, именно столько будет стоить ремонт машины. На омича, укравшего машину, завели несколько административных дел и уголовное за кражу. Сейчас ему назначили 12 суток ареста, ему может грозить до 5 лет тюрьмы.

Омич украл у матери друга Мерседес и сбил на нем женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смог в Омске рассеется только к выходным
Более 500 юных зрителей узнали о безопасном электричестве от актеров Северного Драматического театра
Омский инвалид добросовестно платил по квитанциям, но у него отключили электричество
Врач-терапевт рассказала, как пережить смог в Омске
Троих омичей поймали на воровстве дорого алкоголя из супермаркета
В Омской области на трассе перевернулась фура с яблоками
В Омске поймали воришек, обчистивших 5 квартир
Из-за смога над Омском выросло число вызовов скорой
Омич предложил участковому взятку в 100 тысяч и получил срок
«Росводоканал Омск» напоминает о сроках передачи показаний счетчиков
Обмануть «Меркурий» невозможно
В Омске мужчину сняли с поезда из-за приставаний к официантке
Омский филиал Россети Сибирь развивает систему дополнительных сервисов
Омич, упавший с лестницы на работе, отсудил 180 тысяч
В Омске перекроют улицы в центре на 5 дней
Омич нашел патроны, чтобы сделать брелоки, и попал под статью
В Омске горела сауна
В Омске ищут пропавшего неделю назад мужчину с гипсом
В Омске снова жалуются на ядовитые выбросы
Омичей ждет новая волна отключений горячей воды
В Омске трамваи временно не будут ходить по Лермонтова
Омичи задолжали за электричество более 1 млрд рублей
Омск попал в 20 городов с наибольшим разрывом доходов между богатыми и бедными
Омичка трубует 200 тысяч за падение на ступеньках кинотеатра
В Омске будут судить мужчину, зарубившего соперника саблей
В Омской области погибла годовалая девочка, получив удар током