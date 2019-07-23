Омич украл у матери друга «Мерседес» и сбил на нем женщину
Омич приехал в гости к своему другу, вместе они выпивали, а потом легли спать. Ночью молодой человек проснулся, заметил ключи от машины и решил покататься. Однако далеко он уехать не смог – на улице Комарова он не рассчитал скорость на повороте и сбил 40-летнюю женщину. После этого «Мерседес» въехал в бетонный бордюр.
Как рассказали в полиции, сотрудники ГИБДД выяснили, что машина водителю не принадлежит. Сбитую женщину осмотрели медики и отпустили домой, а к этому времени подъехала и владелица машины - мама друга омича.
Женщина оценила ущерб в 200 тысяч, именно столько будет стоить ремонт машины. На омича, укравшего машину, завели несколько административных дел и уголовное за кражу. Сейчас ему назначили 12 суток ареста, ему может грозить до 5 лет тюрьмы.
Омич украл у матери друга Мерседес и сбил на нем женщину.
ИСТОЧНИК KP.RU