Троих омичей поймали на воровстве дорого алкоголя из супермаркета

СЕГОДНЯ 12:09 2019-07-23T12:09:44+03:00

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Тревожная кнопка сработала в одном из супермаркетов на улице Завертяева. Охранники магазина заметили, что трое молодых людей взяли с витрины 4 бутылки с дорогим алкоголем и прошли с ними мимо кассы. Охранники попытались задержать воришек, однако молодые люди уехали на машине.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, полицейским удалось установить марку машины, на которой скрылись похитители, и они пустились за ними в погоню. Догнав воришек в районе улицы 21-я Амурская, стражи порядка заметили, что омичи что-то прячут под сидение машины. Сначала они отрицали вину, а затем один из них признался – только что они украли алкоголь из магазина. Воришек доставили в отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU