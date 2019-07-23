2019-07-23T11:31:23+03:00
Происшествия

В Омской области на трассе перевернулась фура с яблоками

Пассажира увезли в больницу [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области на трассе перевернулась фура с яблокамиВ Омской области на трассе перевернулась фура с яблокамиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Авария произошла на трассе в Черлакском районе сегодня около 11 утра. Грузовой автомобиль «Вольво» ехал по трассе Омск-Черлак, в районе 100 километра 68-летний водитель не справился с управлением большегрузом и опрокинул машину. Фура звалилась на бок, при падении машина повредилась, и из нее высыпался груз. Прямо на дорогу высыпалось несколько десятков килограммов яблок.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир (мужчина 1988 г.р.) автомобиля «Вольво» доставлен в медицинское учреждение. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - рассказали в Госавтоинспекции.

Машина сильно повреждена Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Машина сильно поврежденаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Впрочем, что будут делать с грузом на трассе, полицейские пока не сообщили. Возможно, в помощь водителю пришлют другую машину, на которой он сможет увезти уцелевший товар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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