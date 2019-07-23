В Омске поймали воришек, обчистивших 5 квартир

СЕГОДНЯ 11:13 2019-07-23T11:13:04+03:00

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Первой в полицию пришла хозяйка квартиры на первом этаже на улице Волочаевская. Женщина перед уходом закрывала окна и двери, однако когда она вернулась, из квартиры пропали 4 ноутбука, телефон и деньги. Воришки попали в квартиру через окно, которое взломали. После в полицию обратились еще 4 человека с похожими заявлениями.

- Сотрудники уголовного розыска проанализировали информацию, сравнили изъятые с мест происшествий следы. Полученные данные позволили установить, что во всех случаях действовали одни и те же злоумышленники. При проверке мест возможного сбыта похищенного, оперативники установили личности подозреваемых, - сообщили в полиции.

Воришек поймали в их квартире на улице 3-я Ремесленная. Молодые парни, старшему из которых 29 лет, среднему 23, а младшему 19, рассказали, что таким образом хотели подзаработать и сдавали все имущество в ломбарды. Ущерб владельцам составил 400 тысяч рублей, омичам грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU