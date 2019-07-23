Омич предложил участковому взятку в 100 тысяч и получил срок

СЕГОДНЯ 10:22 2019-07-23T10:22:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Омича поймали на продаже нелегального алкоголя. По всей видимости, на него пожаловались местные жители, во дворе которых он организовал торговлю. К предпринимателю пришел участковый, который стал составлять протокол о нарушении. Однако бизнесмен решил откупиться – он предложил 100 тысяч взятки за то, чтобы участковый закрыл глаза на продажу алкоголя.

- После передачи денежных средств предприниматель был задержан. В ходе следствия он признал вину, пояснив, что таким образом пытался избежать ответственности и уплаты штрафов, а также был намерен и в будущем платить полицейскому за общее покровительство, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Омича за дачу взятки осудили на три года, однако наказание он будет отбывать условно.

ИСТОЧНИК KP.RU