2019-07-23T10:22:26+03:00
Общество

Омич предложил участковому взятку в 100 тысяч и получил срок

Он хотел откупиться от штрафов
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Омич предложил участковому взятку в 100 тысяч и получил срокОмич предложил участковому взятку в 100 тысяч и получил срокФото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

Омича поймали на продаже нелегального алкоголя. По всей видимости, на него пожаловались местные жители, во дворе которых он организовал торговлю. К предпринимателю пришел участковый, который стал составлять протокол о нарушении. Однако бизнесмен решил откупиться – он предложил 100 тысяч взятки за то, чтобы участковый закрыл глаза на продажу алкоголя.

- После передачи денежных средств предприниматель был задержан. В ходе следствия он признал вину, пояснив, что таким образом пытался избежать ответственности и уплаты штрафов, а также был намерен и в будущем платить полицейскому за общее покровительство, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Омича за дачу взятки осудили на три года, однако наказание он будет отбывать условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омской области на трассе перевернулась фура с яблоками
В Омске поймали воришек, обчистивших 5 квартир
Из-за смога над Омском выросло число вызовов скорой
«Росводоканал Омск» напоминает о сроках передачи показаний счетчиков
Обмануть «Меркурий» невозможно
В Омске мужчину сняли с поезда из-за приставаний к официантке
Омский филиал Россети Сибирь развивает систему дополнительных сервисов
Омич, упавший с лестницы на работе, отсудил 180 тысяч
В Омске перекроют улицы в центре на 5 дней
Омич нашел патроны, чтобы сделать брелоки, и попал под статью
В Омске горела сауна
В Омске ищут пропавшего неделю назад мужчину с гипсом
В Омске снова жалуются на ядовитые выбросы
Омичей ждет новая волна отключений горячей воды
В Омске трамваи временно не будут ходить по Лермонтова
Омичи задолжали за электричество более 1 млрд рублей
Омск попал в 20 городов с наибольшим разрывом доходов между богатыми и бедными
Омичка трубует 200 тысяч за падение на ступеньках кинотеатра
В Омске будут судить мужчину, зарубившего соперника саблей
В Омской области погибла годовалая девочка, получив удар током