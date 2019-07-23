2019-07-23T09:21:24+03:00
Общество

В Омске мужчину сняли с поезда из-за приставаний к официантке

Он был пьян
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске мужчину сняли с поезда из-за приставаний к официанткеВ Омске мужчину сняли с поезда из-за приставаний к официанткеФото: Иван ВИСЛОВ
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Все произошло в поезде «Адлер-Барнаул». 31-летний мужчина ехал из Тюмени в Новосибирск. В момент, когда поезд стоял в Омске, мужчина отправился в вагон-ресторан. Там у него возник конфликт с официанткой, в который вмешались сначала другие сотрудники вагоне-ресторана, а затем и проводники. Однако успокоить разбушевавшегося мужчину не удалось.

- Со слов свидетелей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, на замечания о вызывающем поведении, просьбы покинуть вагон-ресторан, отправиться на своё место, мужчина ответил отказом и агрессией. После чего был задержан сотрудниками транспортной полиции, - рассказали в управлении на транспорте МВД России по СФО.

Мужчину сняли с поезда, у него выявили легкую степень опьянения. Из-за поведения мужчины на него составили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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