В Омске перекроют улицы в центре на 5 дней
В Омске ко дню города традиционно будут проводить выставку цветоводства и садоводства «Флора-2019». Из-за выставки в центре города перекроют некоторые улицы, сообщили в городской мэрии.
2 августа 2019 года с 10:00 до 20:00 перекроют:
- улицу Тарскую на участке от улицы Ленина до улицы Красина;
- улицу Спартаковскую — на участке от улицы Красина до улицы Партизанской;
- улицу Партизанскую — на участке от улицы Ленина до улицы Таубе;
- улицу Достоевского — на участке от улицы Партизанской до улицы Победы.
С 3 по 6 августа 2019 с 10:00 до 20:00 будут закрыты:
- улица Достоевского — на участке от улицы Партизанской до улицы Победы;
- улица Партизанская — на участке от улицы Спартаковской до улицы Таубе.
Перекрытие улиц с 3 по 6 августаФото: пресс-служба администрации города Омска
Также в администрации отметили, что автобусы на эти дни изменят свои маршруты. Для информирования на указанных улицах будут установлены знаки и информационные щиты.
ИСТОЧНИК KP.RU