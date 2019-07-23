2019-07-23T08:17:48+03:00
Общество

В Омске перекроют улицы в центре на 5 дней

Там будет проходить цветочная выставка «Флора»
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Перекрытие улиц 2 августаПерекрытие улиц 2 августаФото: пресс-служба администрации города Омска
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В Омске ко дню города традиционно будут проводить выставку цветоводства и садоводства «Флора-2019». Из-за выставки в центре города перекроют некоторые улицы, сообщили в городской мэрии.

2 августа 2019 года с 10:00 до 20:00 перекроют:

- улицу Тарскую на участке от улицы Ленина до улицы Красина;

- улицу Спартаковскую — на участке от улицы Красина до улицы Партизанской;

- улицу Партизанскую — на участке от улицы Ленина до улицы Таубе;

- улицу Достоевского — на участке от улицы Партизанской до улицы Победы.

С 3 по 6 августа 2019 с 10:00 до 20:00 будут закрыты:

- улица Достоевского — на участке от улицы Партизанской до улицы Победы;

- улица Партизанская — на участке от улицы Спартаковской до улицы Таубе.

Перекрытие улиц с 3 по 6 августа Фото: пресс-служба администрации города Омска

Перекрытие улиц с 3 по 6 августаФото: пресс-служба администрации города Омска

Также в администрации отметили, что автобусы на эти дни изменят свои маршруты. Для информирования на указанных улицах будут установлены знаки и информационные щиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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