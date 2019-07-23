Омич нашел патроны, чтобы сделать брелоки, и попал под статью

СЕГОДНЯ 07:39 2019-07-23T07:39:54+03:00

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Все произошло в городе на Старо-Северном кладбище. Житель Омской области приехал в город на заработки и собирал металлолом рядом с кладбищем. Там он неожиданно нашел 18 патронов к различным пистолетам и решил оставить их себе. Из патронов омич хотел сделать брелоки для ключей, поэтому оставил в кармане куртки.

- Спустя некоторое время он был задержан сотрудниками полиции за распитие алкогольной продукции в общественном месте, в ходе его личного досмотра были обнаружены и изъяты найденные им боеприпасы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Омича задержали и завели на него уголовное дело по статье за «Незаконное приобретение, ношение и хранение боеприпасов». Вину омич признал полностью, сейчас его будут судить.

ИСТОЧНИК KP.RU