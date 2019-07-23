2019-07-23T07:08:43+03:00
Происшествия

В Омске горела сауна

Дымом от пожара затянуло и в стоящую рядом гостиницу
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области
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Сообщение о ЧП поступило спасателям в 7.47. Горела сауна, пристроенная к гостиничному комплексу на улице Поворотникова. До прибытия пожарных самостоятельно выбраться из горящего помещения смогли пять человек.

– Площадь пожара 10 квадратных метров, – рассказали в пресс-службе областного МЧС. – Дым затянуло в гостиницу, где сработала пожарная сигнализация. Проведена эвакуация проживающих и обслуживающего персонала, в общей сложности более 80 человек. К тушению привлечены 8 пожарных автомобилей, 31 пожарный. Работало 2 звена газодымозащитной службы.

Также сообщается, что в 8.14 пожар локализован, в 8.19 ликвидировано открытое горение. Погибших и травмированных в результате происшествия нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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