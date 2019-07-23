В Омске ищут пропавшего неделю назад мужчину с гипсом

СЕГОДНЯ 07:04 2019-07-23T07:04:20+03:00

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В Омске уже почти неделю ищут пропавшего мужчину. 43-летний Гофман Юрий ушел из дома на улице Краснознаменная 17 июля и больше не вернулся. Родственники попытались с ним связаться, но он не отвечал на телефонные звонки. После этого родственники обратились к волонтерам поискового отряда «Доброспас Омск», которые и занимаются поисками мужчины.

Рост Юрия около 180 сантиметров, он худощавого телосложения с голубыми глазами и русыми волосами. Особые приметы: гипс на правой ноге, передвигается на костылях, на левом предплечье – шрам от ожога.

Мужчина был одет в зеленую футболку, черные спортивные штаны с белыми полосками по бокам. Волонтеры отметили, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи. Всех, кто видел потерявшегося омича, просят позвонить по телефонам: 89994701008 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU