2019-07-23T05:17:10+03:00
Общество

В Омске снова жалуются на ядовитые выбросы

Но власти не могут ничего поделать
Станислав МУХИН
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В очередной раз жители жалуются на невыносимый запах в городе. В воздухе пахнет газом. Некоторые омичи говорят, что уже почувствовали головную боль и першение в горле. Традиционно выбросы задели несколько районов Омска. Усугубляет ситуацию и дымка в небе над городом, которая заволокла регион из-за лесных пожаров в Красноярском крае.

- Ужасно пахнет газом !!! Во всем Амуре!!! Это с Нефтезавода такие выбросы делают под шумок - пока с Красноярска задымленность идет ??!! Власти - примите меры пожалуйста!! - жалуются горожане в соцсетях.

Отметим, что за последний месяц омские предприятия дважды ловили на вредных выбросах. Сначало попалось ООО "Астра" на проспекте Губкина. Позже выяснилось, что омичей травит ООО ПК «ХимПром».

ИСТОЧНИК KP.RU

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