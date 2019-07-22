Омичи задолжали за электричество более 1 млрд рублей

СЕГОДНЯ 15:38 2019-07-22T15:39:26+03:00

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Омичи продолжают копить долги за свет и электричество. На 1 июня жители региона и юрлица в общей сложности задолжали 1,159 млрд рублей. 9% или 104,5 млн рублей этой суммы приходится на управляющие компании (УК, ТСЖ и ЖСК) Омска и Омской области.

– Возглавляет антирейтинг городских жилищных организаций-неплательщиков ООО «УК «Жилищник-1» с задолженностью 9,2 млн рублей, – рассказали в пресс-службе «Омской энергосбытовой компании». – Под управлением этой компании находятся 53 многоквартирных жилых дома в Центральном административном округе города Омска. Лидером антирейтинга управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК в районах Омской области остается ООО «УК «Гарант-сервис», сумма долга за электрическую энергию превышает 2,1 млн рублей. Компания осуществляет свою деятельность в Омском муниципальном районе Омской области.

С полным списком должников можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU