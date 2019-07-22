Омск попал в 20 городов с наибольшим разрывом доходов между богатыми и бедными

СЕГОДНЯ 15:26 2019-07-22T15:28:25+03:00

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Росстат опубликовал данные о медианной зарплате. В отличие от средней зарплаты, которая, по сути, является «средней температурой по больнице», эти данные ближе к реальности. Высчитывают их просто: все между всеми доходами по уровню от самых высоких до самых низких ровно посреди списка проводят черту. Это сумма, заработок выше которой и ниже которой получают ровно по половине населения.

Если медианная зарплата сильно отличается от средней, как происходит в Омской области, это тревожный сигнал. Значит, в этом регионе большой разрыв между богатыми и бедными.

Значительнее всего этот показатель в Центральном федеральном округе. Здесь медианная зарплата составляет 66,7% от средней. Меньше всего – в Южном федеральном округе, где соотношение средней и медианной зарплат – 81,5%. В Сибирском федеральном округе неравенство доходов выражено меньше, чем в среднем по России, – 77,8%.

Тем не менее Омская область попала на 20-е места рейтинга по неравенству доходов местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU