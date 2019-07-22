2019-07-22T15:28:25+03:00
Общество

Омск попал в 20 городов с наибольшим разрывом доходов между богатыми и бедными

Такие данные опубликовал Росстат
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Омская область попала на 20-е места рейтинга по неравенству доходов местных жителей.Омская область попала на 20-е места рейтинга по неравенству доходов местных жителей.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

Росстат опубликовал данные о медианной зарплате. В отличие от средней зарплаты, которая, по сути, является «средней температурой по больнице», эти данные ближе к реальности. Высчитывают их просто: все между всеми доходами по уровню от самых высоких до самых низких ровно посреди списка проводят черту. Это сумма, заработок выше которой и ниже которой получают ровно по половине населения.

Если медианная зарплата сильно отличается от средней, как происходит в Омской области, это тревожный сигнал. Значит, в этом регионе большой разрыв между богатыми и бедными.

Значительнее всего этот показатель в Центральном федеральном округе. Здесь медианная зарплата составляет 66,7% от средней. Меньше всего – в Южном федеральном округе, где соотношение средней и медианной зарплат – 81,5%. В Сибирском федеральном округе неравенство доходов выражено меньше, чем в среднем по России, – 77,8%.

Тем не менее Омская область попала на 20-е места рейтинга по неравенству доходов местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омичи задолжали за электричество более 1 млрд рублей
Омичка трубует 200 тысяч за падение на ступеньках кинотеатра
В Омске будут судить мужчину, зарубившего соперника саблей
В Омской области погибла годовалая девочка, получив удар током
Стало известно, почему в Омске стоит смог
В страшной аварии под Омском с двумя погибшими пострадали 6 детей
В Омском районе столкнулись две легковушки: есть погибшие
В Омской области работника больницы придавило упавшей стеной
На омском газоне заметили пасущегося слона
Годовой отчет Россети Сибирь получил «золото» на международном конкурсе LACP 2018 VisionAwar
120 тысяч омичей работают в других регионах
В Омске «сотрудник банка» украл у пенсионера миллион с карты
Омскстат заявил о резком снижении безработицы
Омская пенсионерка умерла, задохнувшись в собственном погребе
Омичам запретили ходить в леса из-за высокой пожарной опасности
В Омской области пенсионерку насмерть забодал бык
Объем интернет-трафика «Дом.ru» вырос на 14%
В Омске судят продавца-игромана, кравшего смартфоны в своем магазине
Почему нужно лечить зубы у одного стоматолога
«Ростелеком» продает недвижимость в центре Омска
Банк УРАЛСИБ и Visa провели XIV Ежегодную Конференцию для банков-партнеров «Эволюция платежей: настоящее и будущее»
В Омской области за выходные утонули 3 человека
У омичей, сдававших машины в аренду, украли 6 автомобилей
Омичу по ошибке перечислили 12 млн, а он отказался их возвращать и сел в колонию