Омичка трубует 200 тысяч за падение на ступеньках кинотеатра
Женщина сломала ногу
Женщина требует 200 тысяч за сломанную ногу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Куйбышевском районном суде рассматривают гражданское дело по иску о компенсации морального вреда. Неудачным оказался культ-поход для одной из жительниц города.
– После сеанса истец выходила из здания киноцентра, наступила на тротуарную плитку, край которой сильно выступал, подвернула ногу и упала. В результате падения истцу диагностирован перелом, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Женщина оценили свои моральные страдания в размере 200 тысяч рублей, которые намерена взыскать с развлекательного заведения через суд.
ИСТОЧНИК KP.RU