В Омске будут судить мужчину, зарубившего соперника саблей

СЕГОДНЯ 14:36 2019-07-22T14:36:28+03:00

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Дело об убийстве рассматривают в Первомайском районном суде.

– По версии следствия, Замула Г.А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись саблей, нанес не менее двух ударов клинком потерпевшему, от чего последний скончался на месте происшествия, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В ближайшие дни дебоширу вынесут приговор. За совершенное преступление ему грозит до 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU