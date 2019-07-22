В Омске будут судить мужчину, зарубившего соперника саблей
В момент убийства мужчина был пьян
Убийце грозит до 15 лет колонии.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Дело об убийстве рассматривают в Первомайском районном суде.
– По версии следствия, Замула Г.А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись саблей, нанес не менее двух ударов клинком потерпевшему, от чего последний скончался на месте происшествия, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В ближайшие дни дебоширу вынесут приговор. За совершенное преступление ему грозит до 15 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU