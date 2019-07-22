В Омской области погибла годовалая девочка, получив удар током

СЕГОДНЯ 14:28 2019-07-22T14:28:22+03:00

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Трагедия произошла в поселке Северо-Любинский. Отчим девочки в ограде дома проводил ремонтные работы и оставил включенным в сеть удлинитель. Годовалая девочка подошла к удлинителю и взялась за него руками. Как сообщили в следкоме, девочка получила сильнейший удар током и скончалась на месте.

Семья малышки характеризуется положительно, мама девочки сейчас беременна. Женщине после трагедии понадобилась помощь психологов. На отчима девочки завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU