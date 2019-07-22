2019-07-22T14:28:22+03:00
Происшествия

В Омской области погибла годовалая девочка, получив удар током

Следователи завели уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омской области погибла годовалая девочка, получив удар токомВ Омской области погибла годовалая девочка, получив удар токомФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Трагедия произошла в поселке Северо-Любинский. Отчим девочки в ограде дома проводил ремонтные работы и оставил включенным в сеть удлинитель. Годовалая девочка подошла к удлинителю и взялась за него руками. Как сообщили в следкоме, девочка получила сильнейший удар током и скончалась на месте.

Семья малышки характеризуется положительно, мама девочки сейчас беременна. Женщине после трагедии понадобилась помощь психологов. На отчима девочки завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омичи задолжали за электричество более 1 млрд рублей
Омск попал в 20 городов с наибольшим разрывом доходов между богатыми и бедными
Омичка трубует 200 тысяч за падение на ступеньках кинотеатра
В Омске будут судить мужчину, зарубившего соперника саблей
Стало известно, почему в Омске стоит смог
В страшной аварии под Омском с двумя погибшими пострадали 6 детей
В Омском районе столкнулись две легковушки: есть погибшие
В Омской области работника больницы придавило упавшей стеной
На омском газоне заметили пасущегося слона
Годовой отчет Россети Сибирь получил «золото» на международном конкурсе LACP 2018 VisionAwar
120 тысяч омичей работают в других регионах
В Омске «сотрудник банка» украл у пенсионера миллион с карты
Омскстат заявил о резком снижении безработицы
Омская пенсионерка умерла, задохнувшись в собственном погребе
Омичам запретили ходить в леса из-за высокой пожарной опасности
В Омской области пенсионерку насмерть забодал бык
Объем интернет-трафика «Дом.ru» вырос на 14%
В Омске судят продавца-игромана, кравшего смартфоны в своем магазине
Почему нужно лечить зубы у одного стоматолога
«Ростелеком» продает недвижимость в центре Омска
Банк УРАЛСИБ и Visa провели XIV Ежегодную Конференцию для банков-партнеров «Эволюция платежей: настоящее и будущее»
В Омской области за выходные утонули 3 человека
У омичей, сдававших машины в аренду, украли 6 автомобилей
Омичу по ошибке перечислили 12 млн, а он отказался их возвращать и сел в колонию