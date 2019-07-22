2019-07-22T13:39:22+03:00
Происшествия

В страшной аварии под Омском с двумя погибшими пострадали 6 детей

Еще 5 взрослых увезли в больницу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В страшной аварии на трассе под Омском пострадали 6 детейВ страшной аварии на трассе под Омском пострадали 6 детейФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Жуткая авария случилась сегодня днем на трассе в Омском районе. Все произошло на 829 километре трассы в районе села Морозовка. Там практически лоб в лоб столкнулись две легковушки. За рулем машины «Рено Логан» была 68-летняя женщина, на переднем пассажирском сидении сидел мужчина. Сзади сидели 21-летний парень, женщина и 9-летняя девочка. Водитель «Рено» ехала со стороны Омска и хотела развернуться на трассе, однако она не оценила ситуацию и при повороте практически лоб в лоб столкнулась с машиной «Ниссан». Женщина за рулем и сидевший рядом мужчина погибли на месте, остальных госпитализировали с травмами.

Как рассказали в пресс-службе полиции, в машине «Ниссан» находились 9 человек. Помимо водителя там были женщины 39-ти и 32-х лет, 24-летний молодой человек и пятеро детей – 2 мальчика 10-ти лет, мальчик 2-х лет и 2 девочки – 11-ти и 2-х лет. Водителя и всех пассажиров машины «Ниссан» госпитализировали с серьезными травмами.

Машины столкнулись практически лоб в лоб Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Машины столкнулись практически лоб в лобФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Напомним, на месте аварии работали 15 спасателей – они доставали людей из искореженных машин. Сейчас обстоятельства аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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