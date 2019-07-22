2019-07-22T12:54:14+03:00
Происшествия

В Омском районе столкнулись две легковушки: есть погибшие

Машины столкнулись лоб в лоб [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омском районе столкнулись две легковушки: есть погибшиеВ Омском районе столкнулись две легковушки: есть погибшиеФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Страшная авария случилась сегодня около двух часов дня в Омском районе в районе села Морозовка. На трассе Омск-Новосибирск в районе 829 километра столкнулись две иномарки, сообщили в пресс-службе МЧС.

Машины, вероятно, столкнулись лоб в лоб Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Машины, вероятно, столкнулись лоб в лобФото: ГУ МЧС России по Омской области

Машина марки «Ниссан» врезалась в легковушку «Рено». Судя по фотографиям с места происшествия, автомобили столкнулись практически лоб в лоб. Люди в машинах из-за сильного удара оказались зажаты в искореженном металле, водителей и пассажиров пришлось вытаскивать спасателям.

На месте работают 15 спасателей Фото: vk.com

На месте работают 15 спасателейФото: vk.com

Сейчас на месте аварии работают 15 спасателей и 5 единиц техники. Уже известно, что в аварии погибли двое взрослых, также есть пострадавшие. Как рассказали в полиции, предварительно установлено, что женщина, водитель автомобиля «Ниссан» разворачивалась и врезалась в другую легковушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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