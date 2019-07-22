В Омской области работника больницы придавило упавшей стеной
Инцидент со слесарем-сантехником Паршаковым из Полтавской центральной районной больницы произошел прошлым летом.
7 августа главный врач и механик ЦРБ решили разобрать железную кровлю одноэтажного здания, входившего в состав бывшей котельной. На следующий день механик дал задание работникам вывезти железо. Когда они начали грузить его в машину, на Паршакова упала стена аварийного здания и полностью его накрыла.
Мужчину с множественными травмами и травматическим шоком увезли в реанимацию местной ЦРБ. А через неделю санавиацией пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в омскую ГБ имени Кабанова. У него возникли осложнения в виде бронхиальной астмы и пневмонии.
Вследствие несчастного случая потерпевший стал инвалидом третьей группы.
– Паршаков пояснил, что в настоящее время ему тяжело ходить, – рассказали в Полтавском суде. – Из-за случившегося он фактически потерял работу, пришлось уволиться, поскольку теперь ему разрешено работать не более трех часов в день. В связи с чем остается непогашенным кредит. По должности он был слесарем-сантехником. На упавшем на него здании работал по указанию руководства.
Истец потребовал 750 тысяч рублей, по решению суда с его работодателя взыскали 250 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU