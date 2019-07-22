На омском газоне заметили пасущегося слона
Сегодня в социальных сетях омичи поделились необычным снимком – на газоне у дороги горожане заметили пасущегося слона. Крупное животное не было привязано – слон спокойно стоял и ел траву с лужайки.
Слона омичи заметили недалеко от омского цирка – по всей видимости, владельцы таким образом решили выгулять животное. Согласно афишам цирка сейчас там как раз проходят гастроли труппы, в программе которой заявлено выступление слонов.
Однако местным жителям такое соседство с огромным животным вовсе не понравилось – многие опасаются, что слон может раздавить ребенка или стать причиной аварии на дороге. Другие же вступились за животное, которому, вероятно стало тесно в стенах цирка.
ИСТОЧНИК KP.RU