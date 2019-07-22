2019-07-22T10:18:18+03:00
Общество

В Омске «сотрудник банка» украл у пенсионера миллион с карты

Блокировка карты пожилому мужчине не помогла
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске «сотрудник банка» украл у пенсионера миллион с картыВ Омске «сотрудник банка» украл у пенсионера миллион с картыФото: Мария ЛЕНЦ
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Пожилому омичу позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности банка. Мужчина на том конце провода сообщил омичу, что кто-то пытается снять с его карты деньги. Под разными предлогами он узнал у пенсионера номер карты, а также трехзначный код на обратной стороне. Так мошенник смог подключиться к мобильному банку мужчины и перевел со счета 170 тысяч рублей.

После этого бдительный пенсионер заблокировал карту на некоторое время, а потом открыл новый счет. Как сообщили в полиции, пенсионер при открытии нового счета оставил тот же личный кабинет.

Мошенник воспользовался и другими деньгами пенсионера – на этот раз ему удалось снять 1 миллион 100 тысяч рублей. Сейчас на мошенника завели уголовное дело за мошенничество и кражу, однако найти его пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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