2019-07-22T09:42:27+03:00
Общество

Омичам запретили ходить в леса из-за высокой пожарной опасности

В огне могут оказаться населенные пункты
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичам запретили ходить в леса из-за высокой пожарной опасностиОмичам запретили ходить в леса из-за высокой пожарной опасностиФото: ГУ МЧС России по Омской области
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В Омской области установилась жаркая погода, которая задержалась в нашем регионе на несколько недель. Такая жара может привести к лесным пожарам при неосторожном обращении с огнем.

- По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 22-23 июля местами по южной половине Омской области ожидается опасное явление: чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс горимости. Это значит, что возможен рост числа очагов и площадей природных пожаров, а также распространение огня на населенные пункты, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Омичам не рекомендуют на время жаркой погоды ходить в лес и, тем более, разводить там костры. Иначе это может привести к неконтролируемому пожару, который охватит не только лес, но и населенные пункты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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