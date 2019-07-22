В Омской области пенсионерку насмерть забодал бык
Женщина скончалась от обильной кровопотери
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Несчастный случай произошел с 59-летней жительницей села Мельничное Омского района. Труп пожилой сельчанки обнаружили во дворе ее частного дома 19 июля днем.
– У женщины обнаружили повреждение бедренной артерии, вызвавшее массивную кровопотерю, повлекшую ее смерть, – сообщает пресс-служба областного СУСК. – Как сообщили очевидцы, женщину забодал ее бык.
После случившегося проводится доследственная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU