2019-07-22T09:40:01+03:00
Происшествия

В Омской области пенсионерку насмерть забодал бык

Женщина скончалась от обильной кровопотери
Анна МИКУЛА
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Несчастный случай произошел с 59-летней жительницей села Мельничное Омского района. Труп пожилой сельчанки обнаружили во дворе ее частного дома 19 июля днем.

– У женщины обнаружили повреждение бедренной артерии, вызвавшее массивную кровопотерю, повлекшую ее смерть, – сообщает пресс-служба областного СУСК. – Как сообщили очевидцы, женщину забодал ее бык.

После случившегося проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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