В Омской области за выходные утонули 3 человека

СЕГОДНЯ 08:46 2019-07-22T08:46:01+03:00

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В Омске и области уже больше недели стоит сильная жара, поэтому все больше людей отдыхает на водоемах в нашем регионе. Зачастую купание в запрещенных местах приводит к трагедиям. Так в пятницу вечером в селе Сажино на озере Жилое утонул 48-летний мужчина. В воскресенье утонули еще два человека – 29-летняя девушка на набережной Тухачевского в Омске и 50-летний мужчина. Тело мужчины нашли на берегу Иртыша в селе Артын. Его личность пока не установили.

Еще двоих удалось спасти. 13-летняя девочку в Тюкалинском районе спас из воды родной дед, она сейчас находится в больнице. Также местным жителям в Нижнеомском районе удалось спасти 59-летнюю женщину, которая купалась на озере Игомонка – она также сейчас в больнице.

Как рассказали в следственном комитете, в связи с возросшим количеством несчастных случаев, омичей просят быть осторожными, а также следить за детьми у воды. Также лучше не купаться в запрещенных и неизвестных местах – это может привести к трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU