У омичей, сдававших машины в аренду, украли 6 автомобилей

СЕГОДНЯ 08:25 2019-07-22T08:25:58+03:00

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В полицию обратились сразу несколько омичей – они все сдавали машины в аренду, однако спустя некоторое время автомобили им не вернули. Ко всем владельцам машин обратился один и тот же мужчина. Он представился водителем крупной компании по производству мяса. Он заключал договор аренды машины на месяц, вносил предоплату и пропадал, после того как ему передавали свидетельства о регистрации и сам автомобиль.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый – ранее судимый 34-летний житель села Лузино. Арендуемые иномарки задержанный продал без паспорта транспортного средства в Тюмени и на территории сопредельной Республики. На вырученные деньги купил квартиру в Краснодарском крае, куда собирался переехать, но был задержан оперативниками, - рассказали в полиции.

Украденные машины полицейские пока не нашли. Сейчас в розыске числятся 2 «Тойоты», 2 «Хендай» «Нисан» и «Лада». На мужчину возбудили 6 уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU