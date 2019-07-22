Омичу по ошибке перечислили 12 млн, а он отказался их возвращать и сел в колонию

СЕГОДНЯ 08:18 2019-07-22T08:27:23+03:00

Мужчина пытался объяснить, что ему вернули долг, но суд не поверил

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На счет ремонтно-строительной фирмы, возглавляемой 43-летним омичом, по ошибке перевели 12 млн рублей. Инцидент произошел в марте 2017 года. Предприниматель вернул только меньшую часть средств. Оставшиеся 10,8 млн рублей он вывел с расчетного счета компании и потратил на свои нужды.

Приговором Куйбышевского суда его осудили по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере).

– Вину в совершении преступления он не признал, заявив о наличии между организациями гражданско-правовых отношений, несмотря на отсутствие письменных договоров на выполнение каких-либо работ или оказание услуг, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Также защитой выдвигалась версия о крупном долге у потерпевшей стороны перед фирмой виновного, в счет которого им якобы и были присвоены поступившие на счет денежные средства.

Предпринимателя приговорили к 3 годам колонии. Кроме того, в пользу потерпевшей организации с него взыскали всю сумму ущерба. Обвиняемый оспорил этот приговор, но суд высшей инстанции оставил решение без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU